Вероятный кандидат от Демократической партии на выборах президента США, бывший вице-президент Джо Байден преклонил колено преклонил колено в знак солидарности с американскими протестующими. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте журналистки Мадлен Риверы.

Отмечается, что кадры были сделаны во время визита Байдена в свой родной город Скрантон штата Пенсильвания. Одетый в костюм политик встал на колено перед небольшой толпой своих сторонников и репортеров, после чего его примеру последовали еще несколько человек.

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