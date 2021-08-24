В Китае пенсионера оштрафовали на 22 тысячи долларов за облагораживание сада

В Шанхае власти оштрафовали на 22 тысячи долларов 73-летнего пенсионера за облагораживание сада. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам мужчины, он нанял рабочих, чтобы обрезать ветви камфорного дерева, которое он посадил около 20 лет назад. Пенсионер рассказал, что двухметровое растение затеняло находящийся рядом цветочный сад.

Китайские власти посчитали обрезку дерева правонарушением. Поскольку дерево живое и очень высокое они заявили, что действия пенсионера являются «вырубкой», и оштрафовали его. Мужчина отметил, что не понимает, за что его так «сурово наказали», так как он не собирался срубать дерево, которое сам же и вырастил.

В феврале семья в Китае заплатила штраф за «лишних» детей. Супруги завели семерых детей, чтобы у них получилось «идеальное число». Пара уже заплатила более 1 миллиона юаней штрафа (155 тысяч долларов США).