Немецкий пенсионер прятал на участке танк и пошел под суд

Суд в Германии вынес приговор 84-летнему пенсионеру, прятавшему на участке старый танк. Об этом сообщает BBC News.

В 2015 году немецкие правоохранители обыскали участок престарелого жителя города Хайкендорф, земля Шлезвиг-Гольштейн, и обнаружили там танк «Пантера» без гусениц, а также зенитную пушку, автоматы, пистолеты и другое оружие времен Второй мировой войны. Чтобы изъять весь накопленный арсенал, пришлось привлечь армию.

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В понедельник, 2 августа, пенсионера признали виновным в незаконном хранении оружия и приговорили к условному лишению свободы на год и два месяца. Кроме того, его оштрафовали на 250 тысяч евро (22 миллиона рублей) и обязали в течение двух лет продать или подарить танк и пушку музеям или коллекционерам.

Адвокат пенсионера рассказал, что один из музеев в США заинтересовался танком, а немецкие коллекционеры наводили справки о другом оружии, хранящемся у пенсионера, в том числе об автоматах и пистолетах.

Ранее сообщалось, что житель Китая сделал танк из старого грузовика. Для этого он изменил его форму, перекрасил, установил башню и спутниковую тарелку. Как только это сооружение выехало на дорогу, его изъяли сотрудники полиции.