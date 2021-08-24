Белорусский министр назвал детские сады опорными точками цветной революции

Министр образования Белоруссии Игорь Карпенко назвал частные детские сады опорными точками для цветной революции, сообщает БЕЛТА.

Карпенко заявил, что полулегальные частные детские сады и школы под вывеской индивидуальных предпринимателей, общественных и религиозных объединений использовались в политических целях, а их сотрудники и руководители состояли в деструктивных организациях.

«Сейчас из-за отсутствия лицензирования любой желающий может зарегистрировать детский сад или школу, причем без должной материально-технической базы и даже без педагогов. Достаточно лишь подать заявление, принести устав и документ об уплате госпошлины», — сказал министр на пленарном заседании Республиканского педагогического совета.

Он добавил, что навязывание рыночных механизмов и платных услуг в образовании ведет к социальному расслоению и «выстраиванию каналов внешнего негативного влияния на систему образования, детей и родителей».

«В проекте кодекса мы установили запрет на использование в наименованиях юридических лиц, не являющихся учреждениями образования, слов "детский сад", "школа", "гимназия", "академия", "университет". Но этого недостаточно. Решение вопроса видим в закреплении в проекте закона "О лицензировании" соответствующей нормы», — сказал Карпенко.

9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись президентские выборы ЦИК объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжались несколько месяцев. Лукашенко утверждал, что за происходящим стояли внешние силы.