Российские следователи возбудили дело после водной блокады Крыма

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об экоциде после водной блокады Крыма. Об этом сообщила «Ленте.ру» официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, впервые расследование ведется по статье 358 УК РФ («Экоцид») в отношении неустановленных пока лиц, находящихся на территории Украины, которые выступали против воссоединения Крыма и России. Они в нарушение положений Конвенции о запрещении военного или иного враждебного использования средств воздействия на природную среду причинили ущерб экономической, социальной и экологической обстановке Крымского полуострова, перекрыв Северо-Крымский канал.

После возведения строительства дамбы в Херсонской области была приостановлена подача воды по каналу с 26 апреля 2014 года. В результате были истощены сельскохозяйственные земли, что повлекло изменения экосистемы залива Сиваш. За шесть лет уровень его солености возросло в три раза, значительно сократилась популяция животного мира.

