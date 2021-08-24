В Казани объявят лучших энергетиков мира на церемонии «Глобальная энергия — 2021»

Церемония объявления лауреатов премии «Глобальная энергия — 2021» состоится в Казани 6 сентября. Об этом сообщает портал «Татар Информ».

Согласно материалу, лучших энергетиков мира выбрали среди кандидатов из 36 стран. Специалисты получат звания за выдающиеся научные исследования и разработки в данной области. Отмечается, что в списке ученых, претендующих на победу в конкурсе, оказались участники из Германии, Дании, Китая, России, Саудовской Аравии и США.

По информации издания, российские специалисты Зинфер Исмагилов, Сулейман Аллахвердиев и Михаил Предтеченский поборются за победу в номинациях «Традиционная энергетика», «Нетрадиционная энергетика» и «Новые способы применения энергии».

Лауреатов премии определят накануне церемонии на закрытом заседании международного комитета, в который входят 20 ведущих ученых-энергетиков из 13 стран мира.

Ранее в августе стали известны подробности программы этнического фестиваля «Крутушка», который пройдет в Татарстане с 28 по 29 августа. Программный директор мероприятия Дина Башкирова рассказала, что на сцене выступят группы Ingervala и «Минус Трели» из Санкт-Петербурга, которые будут исполнять бурятскую и скандинавскую музыку.