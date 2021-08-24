В Иркутске выберут лучшего камнереза России

В Иркутске с 4 по 7 ноября состоится конкурс камнерезов

Полсотни мастеров из России и зарубежья сразятся за звание лучшего камнереза страны — конкурс состоится в Иркутске с 4 по 7 ноября. Об этом сообщает «Интерфакс».

Мероприятие пройдет пятый раз в рамках фестиваля «Серебряный Бабр» на территории «Сибэкспоцентра».

Члены жюри выберут победителя среди участников из России, Канады, Китая, Монголии и стран Ближнего зарубежья. В конкурсе предусмотрены две возрастные категории (до 35 лет и старше) и около восьми номинаций по ювелирному и камнерезному мастерству.

Как рассказал руководитель музейной и выставочной деятельности ассоциации Александр Белобородов, в этом году к участию впервые приглашены скульпторы, работающие с бронзой.

«Благодаря президентскому гранту мы можем наградить 10 человек на усмотрение жюри денежным призом каждому по 31 тысяч рублей», — добавил он. Лучший мастер также получит серебряную статуэтку бобра.

Ранее в августе в России появилась награда «Посол вязания», которую будут вручать за популяризацию этого вида рукоделия. Первыми получили звание сотрудники музея «Вязариум» из города Иваново и жительница Котовска Маргарита Кокорева.