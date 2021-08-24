Люк Скайуокер из «Звездных войн» предупредил челябинцев об опасности

В Челябинске около открытых люков появились плакаты с Люком Скайуокером из «Звездных войн»

В Челябинске около открытых люков установили плакаты с Люком Скайуокером из «Звездных войн», на которых написано: «Осторожно, ЛЮК!» Об этом сообщает URA.RU.

Отмечается, что идея таких креативных предупреждений принадлежит управляющей компании «Домуправ». «Это не наши люки и выставлять такие предупреждения должны их владельцы. Но мы сочили своим долгом сами обезопасить водителей и пешеходов. Друзья нашли этом мем в интернете, скинули мне. Понравилось, решили воспользоваться», — рассказал директор управляющей компании Артем Клименко.

Уточняется, что плакаты появились на территории микрорайона «Академ Риверсайд». На них персонаж легендарной киносаги изображен со световым мечом в руках.

Ранее стало известно, что художники дорисовали три граффити-мурала в Челябинской области в рамках фестиваля «Наш Mural». Мероприятие, которое длится весь август, организовала Ассоциация художников Граффити Россия совместно с Центром поддержки предпринимательства и Главным управлением молодежной политики Челябинской Области.