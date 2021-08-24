Россия заплатит триллионы рублей за отказ от угля и нефти

Глобальный энергопереход (отказ от угля и нефти в пользу возобновляемых источников энергии) будет стоить российской экономике триллионы рублей. Об этом заявили эксперты, опрошенные Forbes.

Материалы по теме Час расплаты. Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды? Искусственное мясо захватывает мир. Почему Россия оказалась к этому не готова?

Брать деньги на это планируется в основном у частных инвесторов и компаний, только часть — из бюджета, заявил изданию федеральный чиновник. Необходимые средства оцениваются в 50 миллиардов долларов (3,7 триллиона рублей) на 2021-2050 годы, то есть около 1,7 миллиарда долларов в год (74 миллиарда рублей).

«И это только инвестиции в электроэнергетику и тепловую энергетику. Такие вливания помогут снизить объем выбросов CO2 суммарно примерно на 6 млрд тонн», — отметил источник. Реформы в области промышленности и переход к производству водорода на экспорт будут стоить намного дороже. Чтобы догнать отставание от других экономик, например, Китая, необходимая плата будет в районе 25-40 миллиардов долларов в год, считает профессор практики Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Михаил Аким.

Аналитики прогнозируют, что переформатирование экономики, в том числе металлургических комбинатов, потребует не менее пяти триллионов ежегодных инвестиций с 2023 года.

В начале августа стало известно, что правительство собирается создать рабочие группы «по адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу», то есть к снижению спроса на нефть и газ.