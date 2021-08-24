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Москва назвала «нелогичным» диалог с США по вопросу «Северного потока-2»

МИД России: разговаривать с США по вопросу строительства «Северного потока-2» нелогично
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Фото: Jens Büttner / Globallookpress.com

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости заявил, что вести диалог по вопросу строительства «Северного потока-2» с Вашингтоном — это нелогично.

По его словам, географическое расположение газопровода не способствует разговору с Соединенными Штатами. «Где находятся США, где находится трубопровод "Северный поток-2"? В совершенно разных частях света», — подчеркнул он.

Дипломат также отметил, что Россия намерена вести беседу только с основными партнерами в Европе, которые будут пользоваться природным газом из трубопровода.

Ранее Биричевский заявил, что до окончания физического строительства «Северного потока-2» осталось несколько недель. «Проект уже близок к завершению», — заключил он.

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