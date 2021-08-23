В Германии предрекли победу России в битве за «Северный поток-2»

Россия одержит победу в битве за газопровод «Северный поток-2» из-за грамотного тактического хода. Такое развитие ситуации предрекла журналистка немецкой газеты Süddeutsche Zeitung Зильке Бигальке.

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Журналистка напомнила о намерениях США и Германии смягчить негативные последствия от запуска газопровода для Украины. По ее словам, отталкиваясь от этой цели, американский президент Джо Байден попросил немецкого канцлера Ангелу Меркель убедить президента России Владимира Путина продлить истекающий в 2024-м контракт на транспортировку газа для Киева еще на десять лет.

Бигальке процитировала слова Путина о том, что Москва не может подписать транзитный контракт, если у нее нет контрактов на поставку газа в Европу. По ее мнению, подобное заявление российского лидера можно расценивать как предупреждение для Евросоюза. Так, политик призвал ЕС покупать больше газа у России, чтобы снизить ущерб от запуска газопровода для украинской стороны, пишет журналистка. «Так или иначе, Газпром остается в выигрыше, а значит, в выигрыше остается и Кремль», — заключила она.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал плюсы запуска «Северного потока-2» для Европы. Он заявил, что газопровод укрепит энергетическую безопасность европейских стран на десятилетия вперед. По словам дипломата, утверждения лидеров стран ЕС о том, что трубопровод усилит их зависимость от российского газа, не имеют под собой оснований.