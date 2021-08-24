Зеленский предложил Польше сплотиться против «Северного потока-2»

Украинский лидер Владимир Зеленский предложил Польше совместно противодействовать запуску российского газопровода «Северный поток-2», об этом говорится на сайте президента.

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На полях форума «Крымская платформа» глава Украины провел переговоры с польским президентом Анджеем Дудой. Стороны уделили особое внимание координации позиций сторон против «Северного потока-2». Зеленский уточнил, что Киев рассматривает реализацию российского проекта в Европе как угрозу безопасности Украины. «Поэтому должны совместно работать над тем, чтобы не допустить его запуска. Это — в интересах энергетической безопасности Европы в целом», — призвал он. Зеленский считает, что двум государствам нужно сплотиться и бороться против Москвы вместе.

Кроме того, Зеленский и Дуда обсудили перспективы стран по сотрудничеству в энергетической сфере. В частности, они затронули совместные проекты по диверсификации поставок энергоносителей.

Ранее Зеленский сравнил запуск «Северного потока-2» с плохой концовкой фильма. По его словам, весь мир осознает губительность транзита газа по «Северному потоку-2», который приведет к острому дефициту газа на Украине из-за завышенных цен.

Газопровод «Северный поток-2» мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год протянется от побережья России через Балтийское море до Германии.