Украинка с огромными щеками испугала врачей тягой к новым пластическим операциям

Украинская модель и блогерша Анастасия Покрищук, известная аномально большими щеками, испугала врачей тягой к новым пластическим операциям. Интервью с ней публикует Daily Mail.

Жительница Киева, на Instagram-аккаунт которой подписаны 270 тысяч человек, обсудила свою внешность с владельцем клиники Harris Clinic Стивеном Харрисом (Steven Harris) в эфире утреннего британского шоу This Morning. Во время беседы блогерша рассказала, что возненавидела свое лицо и начала менять его черты с помощью филлеров. Известно, что в общей сложности за два года она потратила на процедуры две тысячи долларов (147 тысяч рублей).

«Я выглядела как хомяк, а сейчас — я самый красивый монстр из всех, кого вы когда-либо видели», — сказала Покрищук доктору. По ее словам, неординарная внешность дарит ей уверенность в себе, поэтому она не намерена останавливаться на достигнутом.

Врач, в свою очередь, предостерег украинку от слишком частого посещения косметолога. «С профессиональной точки зрения — она переборщила с инъекциями. Такие вмешательства могут быть опасны как для физического, так и для психологического здоровья пациента», — пояснил Харрис. Несмотря на это, Покрищук заявила, что продолжит делать пластику лица и тела.

В мае Анастасия Покрищу захотела прибегнуть к новому хирургическому вмешательству. Блогерша рассказала, что планирует увеличить грудь до пятого размера с помощью имплантов. Кроме того, она хочет изменить форму ягодиц, сделав липосакцию.