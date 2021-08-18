Украинская модель с аномально большими щеками показала фото до пластики

Украинская модель и блогерша Анастасия Покрищук, известная в соцсетях благодаря аномально большим щекам, продемонстрировала подписчикам свою фотографию до пластических операций. На публикацию в ее Instagram-аккаунте обратили внимание в Daily Star.

На размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр, на котором она запечатлена девять лет назад. Слева, на архивном изображении, девушка позирует с природными чертами лица, а также темным цветом волос и глаз. Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.

«Узнали? Справа мне 21, вроде. Но, конечно же, раньше было лучше. Или нет?» — спросила Покрищук поклонников в описании поста, который набрал более 16 тысяч лайков.

Некоторые комментаторы выбрали естественную внешность блогерши. «Лучше — золотая середина... Цвет волос, губы и брови — как сейчас, все остальное — как раньше», «Сейчас нормально, но убери скулы», «Раньше было лучше», «Другая мода была, и по тем временам все прекрасно», — высказались они.

Другие отдали предпочтение новому внешнему виду знаменитости. «Ты сейчас выглядишь намного моложе и красивее!», «Мне очень нравится, как сейчас! Огонь», «Нет, сейчас намного круче! Яркая такая», — хвалили юзеры.

В октябре стало известно, что украинка потратила две тысячи долларов (147 тысяч рублей) на модификации лица, а именно — филлеры для скул, которые в дальнейшем прославили ее в сети. Посещать процедуры Покрищук начала в 26 лет. В итоге за четыре года она увеличила щеки, губы, закачала в лоб ботокс и изменила форму подбородка. Модель подчеркнула, что «влюбилась» в свою новую внешность после операций.