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Путин разрешил службу чиновникам с иностранным гражданством в ряде случаев

Президент Путин позволил служить чиновникам с иностранным гражданством в ряде случаев
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Фото: Globallookpress.com

Граждане России, имеющие помимо этого паспорт другой страны, могут поступать на государственную или муниципальную службу, если не имеют возможности отказаться от иностранного гражданства. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ размещен на портале правовой информации.

В соответствии с документом, такие чиновники могут занимать должности, на которых нет допуска к государственной тайне.

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Факт невозможности отказа от иностранного гражданства будет устанавливаться решением главы государства либо комиссией по вопросам гражданства при президенте России.

Вместе с тем указ обязывает не имеющих возможности отказаться от иностранного гражданства чиновников «принимать все возможные меры, направленные на прекращение» такого гражданства, а также не оформлять удостоверения личности гражданина иностранного государства и совершать какие-либо иные действия в качестве таковых.

1 июня вступил в силу пакет законов, запрещающий российским государственным и муниципальным служащим, а также военным теперь иметь иностранное гражданство.

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