Одного из православных олигархов во второй раз арестовали заочно

Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест бывшего владельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева. Об этом говорится в Telegram-канале судов Москвы.

С момента его фактического задержания или экстрадиции в Россию он будет заключен под стражу на два месяца. Заседание по поводу ареста второго православного олигарха — Алексея Ананьева, проходящего по тому же делу, — состоится позднее.

Это уже второй заочный арест для Дмитрия Ананьева. Первое решение в сентябре 2019 года вынес Басманный суд Москвы. Тогда речь шла о деле, связанном с растратой 66 миллиардов рублей и 575 миллионов долларов Промсвязьбанка.

24 августа стало известно, что в отношении бывших руководителей кредитной организации, успевших уехать из России, заведено новое уголовное дело. По версии следствия, в период с 31 июля 2014 года по 14 ноября 2017 года они похитили из своего банка 6,7 миллиарда рублей.

Нарушения в деятельности банка были выявлены в 2017 году. Тогда же в Промсвязьбанк, один из крупнейших на тот момент частных банков России, была введена временная администрация Центробанка. Позднее Промсвязьбанк стал опорным банком российской оборонной промышленности, в его отношении действуют западные санкции.

Православными олигархами братьев Ананьевых называли из-за многочисленных случаев финансирования проектов Русской православной церкви. В частности, они жертвовали на восстановление Валаамского монастыря и Троице-Сергиевой лавры.

