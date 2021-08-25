В Иркутской области задержали серийных охотников на «Жигули»

В Иркутской области была задержана группа молодых людей, подозреваемых в серии угонов отечественных автомобилей. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД России.

В состав группы серийных угонщиков входили судимые местные жители в возрасте от 20 до 22 лет. Они похищали машины отечественного производства, забирали из них магнитолы, видеорегистраторы и личные вещи владельцев, а затем бросали транспорт в разных частях города.

Злоумышленников задержали при попытке открыть очередной автомобиль. Установлена причастность группы к четырем угонам. Сами охотники на «Жигули» заявили полиции, что на их счету 26 похищенных автомобилей. Якобы они искали «наилучший» экземпляр, чтобы поехать на нем в путешествие в Бурятию.