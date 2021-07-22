Женщина вычислила угонщика своей машины и поймала его в салоне красоты

В Детройте, штат Мичиган, 32-летняя Бьянка Чемберс (Bianca Chambers) вычислила мужчину, который угнал ее автомобиль, и настигла его в салоне красоты. Об этом сообщает издание Detroit News.

Чемберс рассказала, что белый автомобиль марки Mercedes Benz, который ей подарил молодой человек, угнали с парковки у магазина Marshalls 12 июля. Вечером того же дня она заметила свою машину в городе — за рулем сидел неизвестный мужчина. «Он гонял на красный свет, — сказала она. — У этого парня хватило наглости ездить на машине прямо в том же районе, где он ее угнал». Женщина начала преследовать угонщика и позвонила в полицию: сотрудники попросили ее прекратить погоню и пообещали начать розыск.

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По словам американки, примерно через полтора часа она снова наткнулась на свой Mercedes — машина была припаркована возле магазина одежды, которым она владеет. Женщина снова позвонила в полицию, но не получила ответа. Тогда она разместила пост в Facebook с фотографией автомобиля и попросила связаться с ней в случае, если кто-то его увидит.

Спустя несколько дней Чемберс позвонили и сообщили, что ее машина находится возле салона красоты под названием 7 Days West. Американка приехала на указанное место и обнаружила пропажу. Женщина проколола колеса автомобиля, чтобы угонщик не смог на нем уехать, включила прямую трансляцию через Facebook и вошла в салон.

Предполагаемому угонщику делали укладку, когда Чемберс спросила, не его ли Mercedes припаркован снаружи. Он ответил что-то невнятное, и между ними началась словесная перепалка. Другие посетители салона решили помочь женщине и выволокли мужчину за дреды на улицу. В этот момент один из сотрудников 7 Days West вызвал полицию.

Прибывшие сотрудники полиции задержали подозреваемого и выяснили, что машина Чемберс не была застрахована должным образом, но решили не выписывать пострадавшей штраф.

Ранее сообщалось, что в США женщина угнала машину скорой помощи и утопила ее. Автомобиль исчез из гаража во время чистки салона.