Белоруссия выдала России обвиняемого в финансировании ИГ

Генеральная прокуратура Белоруссии выдала России обвиняемого в финансировании международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Уголовное дело в отношении гражданина Н. 1990 года рождения расследовало управление Следственного комитета России по Дагестану. Согласно материалам дела, обвиняемый ранее уже был судим за участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства. В сентябре 2018 года он в Хасавюрте передал знакомому деньги, которые планировалось перевести ИГ для закупки оружия и обмундирования.

Н. скрылся и был объявлен в розыск. Его задержали сотрудники Гомельского РОВД в Белоруссии.

Ранее суд вынес приговор экстрадированному из России белорусскому кикбоксеру.