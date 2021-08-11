Суд вынес приговор экстрадированному из России белорусскому кикбоксеру

Суд в Минске приговорил к 2,5 года колонии участвовавшего в акциях протеста многократного чемпиона мира по кикбоксингу и тайскому боксу Алексея Кудина по статье о сопротивлении силовикам. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале правозащитного центра «Весна».

Вынесенное решение оказалось мягче, чем запрашивала прокуратура — 2,5 года вместо 3,5. Суд счел, что спортсмен во время акции протеста 10 августа 2020 года угрожал применить силу к правоохранителям, а позже сбежал в Россию, чтобы уйти от наказания.

В феврале Генеральная прокуратура Белоруссии направила в Россию запрос об экстрадиции Алексея Кудина. Бойца поместили в СИЗО в Зеленограде, а в конце июля тайно вывезли из преемника, несмотря на решение ЕСПЧ. Как рассказал «Ленте.ру» источник в Фонде спортивной солидарности, в этой спецоперации участвовали пять человек, трое из которых были сотрудниками минского ОМОНа.

Позднее кикбоксер записал обращение из Минского СИЗО, где попросил оппозицию не использовать его имя и достижения в своих интересах, а также заявил о поддержке президента Александра Лукашенко. Он также заявил о готовности понести наказание за участие в протестных акциях и «искупить вину».