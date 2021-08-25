Туристы совершили незаконное действие на статуе Христа и угодили в тюрьму

Двое французских туристов незаконно забрались на статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро ради селфи и угодили в тюрьму. Об этом сообщает Daily Mail.

28-летний Клемент Дюмэ (Clement Dumais) и 27-летний Поль Ру-дит-Бюиссон (Paul Roux-dit-Buisson) спрятались у популярной достопримечательности до закрытия. Когда на улице стемнело, они поднялись по длинной винтовой лестнице внутри статуи и вышли через люк на одном из рукавов.

Путешественников заметили с земли охранники. Так как внутри памятника был только один вход и выход, бежать туристам было некуда. Сотрудники правоохранительных органов арестовали трюкачей за совершение незаконных действий, угрожающих безопасности.

Позже их освободили после внесения залога в размере 10 тысяч реалов (примерно 140 тысяч рублей). Вскоре французы предстанут перед судом.

Местная полиция конфисковала все фотографии и видео, сделанные туристами на вершине статуи, однако экстремалы признались, что не жалеют о своем поступке. «Вид был слишком хорош! Мало у кого есть шанс такое увидеть», — заявили они в свое оправдание.

Отмечается, что мужчины и раньше устраивали подобные восхождения на мировые достопримечательности ради эффектных кадров. В их социальных сетях есть фотографии на крышах самых высоких зданий Дубая, Нью-Йорка и Парижа.

Ранее в августе туристы попозировали на краю обрыва высотой в 150 метров в Великобритании и едва не погибли. Одна из женщин держала своего партнера за куртку, пока тот висел над пропастью ради эффектного снимка.