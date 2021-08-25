В России задержали браконьеров с крабами на сумму более 7 миллионов рублей

Пограничники в Охотском море задержали принадлежащее ООО РК «Крутогоровское» Камчатское рыболовецкое судно с незаконным уловом крабов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по восточному арктическому району.

Уточняется, что на борту судна было обнаружено 1,5 тонны ракообразных, в том числе 773 особи и обработанные конечности камчатского краба. Разрешения на вылов данного вида у капитана судна не было. Общая сумма находки составила более 7,3 миллионов рублей. Помимо этого на корабле обнаружили законно добытые 17 тонн трески, наваги и камбалы.

По факту произошедшего в отношении ООО РК «Крутогоровское» возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ (Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство). Также в отношении капитана судна возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).

Ранее сообщалось, что камчатские рыбаки незаконно выловили более четырех тонн тихоокеанского лосося.