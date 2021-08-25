Компания Ford из-за «дельта»-штамма коронавируса решила оставить большинство работников в Северной Америке, Латинской Америке и в странах некоторых других регионов на удаленке до января 2022 года. О том, что автогигант решил не торопиться с возвращением сотрудников в офисы, сообщает Reuters.

Автогигант обязал привиться выезжающих за границу сотрудников. Ford в данный момент изучает целесообразность вакцинации всего персонала. Кроме того, необходимо учесть применимость этого требования в разных странах. «Мы хотим понять настроение сотрудников. Что мешает им сделать прививку добровольно», — объяснила руководитель кадрового отдела Кирстен Робинсон. По ее словам, отношение и доступ к вакцинам среди работников в разных странах отличается, поэтому единый подход недопустим.

При этом в офисах и на производствах, куда некоторые работники все же вернулись, компания ввела обязательное ношение масок и приняла ряд антиковидных мер. Как утверждает Робинсон, до сих пор ни на одном предприятии Ford не было крупных вспышек заражений.

После возвращения сотрудников также планируется гибридный график работы. Автопроизводитель заявил, что разрешит работать удаленно до 30 дней в году из любого штата США без необходимости посещать офис, если сотрудник может выполнять свои профессиональные обязанности через интернет и видеосвязь.

Многие крупнейшие мировые компании откладывают возвращение своих сотрудников в офисы, опасаясь более заразного «дельта»-штамма. Аналогичное решение приняли Apple и Facebook, при этом интернет-гиганта обвиняют в халатном отношении к здоровью собственных подрядчиков.