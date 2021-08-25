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Друзья пациентки психбольницы в Ярославле заявили о ее незаконной госпитализации

В Ярославле россиянку госпитализировали в психбольницу незаконно
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Кадр: СК РФ

Пациентку психбольницы в Ярославле, которую избили санитары, госпитализировали в медучреждение незаконно. Об этом рассказали друзья россиянки, сообщает Telegram-канал Readovka.

По их словам, женщина абсолютно здорова, также они высказали мнение, что ее пытают. Собеседники канала заявили, что женщина никогда не проявляла странное поведение: водила машину, не стояла на учете у психиатра, вела активный образ жизни.

При этом у россиянки были натянутые отношения с матерью, друзья высказали мнение, что бабушка хотела отобрать внука у дочери. Основанием госпитализации женщины в психбольницу также стали слова матери, уверили они.

По информации канала, женщине уже назначили медикаментозное лечение.

Ранее сообщалось, что в Ярославле санитары областной психиатрической больницы избили пациентку в лифте жилого дома.
Психиатрическая бригада приехала на вызов. На месте они забрали девушку, однако после закрытия дверей лифта санитары начали избивать вырывающуюся и плачущую пациентку.

Главный врач больницы Александр Петров прокомментировал инцидент с пациенткой, заявив, что опасений за ее физическое здоровье нет. Кроме того, в больнице провели внутреннюю проверку. Как сообщил заведующий отделением скорой психиатрической помощи областной больницы Александр Моругин, уголовному делу уже дан ход.

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