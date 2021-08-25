Представитель Армении стал фаворитом музыкального конкурса «Новая волна» в Сочи

Представитель Армении Саро Геворкян стал фаворитом музыкального конкурса молодых исполнителей «Новая волна» в Сочи. Об этом сообщает «Sputnik Армения» в среду, 25 августа.

Отмечается, что 23-летний артист, лидировавший на состязании с самого начала, занял первое место с 267 баллами. При этом организаторы конкурса еще не объявляли результаты зрительского голосования — их огласят вечером 25 августа.

Как уточняет «Новости-Армения», на первых двух этапах конкурса Геворкян исполнил композиции Listen певицы Бейонсе и «Захочешь» армянского артиста Арама MP3.

В конкурсе «Новая волна-2021» приняли участие 11 исполнителей и групп из девяти стран: Армении, Австралии, Белоруссии, Грузии, Болгарии, Испании, Казахстана, Италии и России. Также в рамках мероприятия были проведены концерт в честь юбилея Николая Баскова и творческие вечера Димы Билана и Александра Розенбаума.