Рыба убила охотившегося на нее с гарпуном рыбака

Рыбак на Филиппинах погиб во время охоты на рыбу с гарпуном

Рыба в филиппинской провинции Восточный Негрос убила рыбака, который охотился на нее с гарпуном. Об этом сообщает издание Daily Mail.

31-летний Джови Балдадо Нарцисо отправился на озеро, чтобы порыбачить с гарпуном. Он выстрелил в рыбу, но та резко поплыла под камни. Из-за этого присоединенная к гарпуну веревка обмоталась вокруг ног рыбака, и он ушел под воду. При падении мужчина ударился головой о камень.

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Пятикилограммовая рыба спряталась в камнях. Мужчина пытался вытащить ее из укрытия, но не сумел высвободиться и выплыть на поверхность. В результате он утонул.

«Обеспокоенные родственники сообщили об исчезновении мужчины на следующее утро. Мы провели поисковые работы и нашли тело», — рассказал сотрудник полиции.

Он отметил, что когда Нарцисо обнаружили, веревка была все еще обмотана вокруг его тела, а его добыча пряталась под камнями вместе с гарпуном. Она тоже погибла.

Суеверные соседи сочли, что рыба, которая убила рыбака, была воплощением зла, так как за неделю до этого на озере в этой же местности утонул 14-летний подросток.

Тело рыбака доставили в больницу, а затем передали родственникам для погребения.

Ранее сообщалось, что жена малайзийского рыбака, погибшего во время шторма, рассказала, что предвидела его гибель. Медсестра пыталась уговорить мужа отказаться от плавания, но он не стал ее слушать.