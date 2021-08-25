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Российский кардиолог назвала странный симптом надвигающегося инфаркта

Кардиолог Кореневич: неприятные ощущения в груди могут быть симптомом инфаркта
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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Неприятные ощущения в груди, которые пациенты выбирают перетерпеть, могут быть основным симптомом надвигающегося инфаркта. Его назвала российский врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.

По ее словам, более чем у половины граждан, которые были госпитализированы с этим недугом, были странные признаки болезни, на которые они не обращали внимание.

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«Даже сами пациенты поправляют меня как врача и говорят, что у них ничего не болит. Мне давит, жмет, у меня жар в груди, говорят они. Это странное ощущение не воспринимается как боль», — отметила медик.

Кроме того, симптомами инфаркта также являются жжение в руках и нарушения работы легких. Их на данный момент пациенты часто списывают на COVID-19, что может быть ошибочным. Если человек заметил у себя какой-либо из перечисленных симптомов, ему следует обратиться к врачу, заключила кардиолог.

Ранее Кореневич заявила, что в возрасте от 45 лет предвещать инфаркт может необычный симптом — боль в животе. Специалист посоветовала людям, ощутившим подобную боль, пройти обследования сердечно-сосудистой системы.

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