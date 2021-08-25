Бывшего спикера Рады допросили в СБУ из-за соглашений о российском флоте в Крыму

Служба безопасности Украины (СБУ) допросила бывшего спикера Верховной Рады Владимира Литвина по «делу Харьковских соглашений» о пребывании Черноморского флота России в Крыму. Об этом 25 августа сообщают «Українськi Новини».

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Литвин был вызван на допрос 19 августа в качестве свидетеля, как и ряд других бывших высокопоставленных украинских чиновников, в том числе бывший министр внутренних дел Василий Цушко. Литвин был председателем Рады в 2002-2006 годах и 2008-2012 годах.

В 2010 году в Харькове тогдашние президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович подписали соглашение, согласно которому срок пребывания Черноморского флота в Севастополе был продлен до 2042 года в обмен на скидку на газ.

В 2014-м Янукович был свергнут в результате массовых протестов. Он бежал в Россию. Крым вошел в состав России после референдума на полуострове. В январе 2021-го Януковича заочно обвинили в госизмене в связи с подписанием Харьковских соглашений.

В марте 2021 года СБУ возбудила дело о госизмене из-за Харьковских соглашений, предупредив, что подозреваемыми могут оказаться сотни человек.