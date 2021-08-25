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России пообещали улучшение отношений с Афганистаном при талибах

Лидер партии Хекматиара заявил, что при талибах отношения Москвы и Кабула улучшатся
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Фото: Zabi Karimi / AP

При новом правительстве, которое должны сформировать представители террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ), отношения Москвы и Кабула улучшатся. С таким обещанием выступил глава штаба Исламской партии Гульбеддина Хекматиара, его сын Хабиб ур-Рахман Хекматиар в интервью ТАСС.

«Могу сказать, что, как бы ни развивалась ситуация, как минимум отношения между Афганистаном и Россией теперь будут лучше, чем при руководстве прежней администрации нашей страны», — подчеркнул он.

Лидер партии убежден, что в нынешней перспективе отношения стран могут быть лучше, чем при руководстве экс-президента Ашрафа Гани.

По словам представителя катарского политического офиса радикалов Мохаммада Наима, талибы нацелены на развитие отношений со всеми соседними с Афганистаном странами. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя ранее отмечал, что Москва решила судить о талибах по их действиям. Пока российские власти не готовы признать талибов официальным правительством страны.

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