Модель с лицом мистера Бина пожаловалась на издевательства в сети

Итальянская модель стала объектом насмешек в интернете из-за сходства с известным британским актером Роуэном Аткинсоном. Об этом сообщает портал Ladbible.

В интервью с журналистами издания 18-летняя блогерша Фабиола Бальери (Fabiola Baglieri) из Рима пожаловалась на издевательства, с которыми она регулярно сталкивается в соцсетях из-за своей внешности. По ее словам, хейтеры часто оскорбляют ее в комментариях, называя мистером Бином — героем одноименного телесериала, роль которого исполняет Аткинсон.

Манекенщица рассказала, что сначала ей было тяжело справляться с негативом зрителей. «Люди считают, что имеют право обижать незнакомого человека, не осознавая, что такой буллинг сопоставим с оскорблениями в реальной жизни», — пояснила она.

Бальери заявила, что с возрастом приняла свою необычную внешность и вскоре перестала прислушиваться к мнению окружающих. Девушка продолжает публиковать ролики в TikTok, чтобы, по ее словам, противостоять травле в социальных сетях. «Неожиданно я поняла, что мое сходство с Аткинсонон — моя изюминка», — заключила девушка.

На данный момент на ее страницу в TikTok подписаны 3,4 миллиона человек, а ее ролики в общей сложности набрали 101 миллион лайков.

В августе поседевшая в 22 года женщина рассказала об издевательствах незнакомцев в сети. Надин Брити (Nadine Breaty) призналась, что страдает от пибальдизма — генетической аномалии, которая характеризуется нарушением выработки пигмента меланина, отвечающего за окрашивание кожных и волосяных покровов.