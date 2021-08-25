Для музея изобразительных искусств Карелии выкупят уникальную картину

Коллекция музея изобразительных искусств Карелии пополнится уникальной картиной Вид городской пристани Петрозаводска. Об этом глава региона Артур Парфенчиков сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

По словам Парфенчикова, картина была написана в середине XIX века художником Василием Пармаковым. Работу решил продать самарский коллекционер, владеющий ею.

«Мы поддержали музей и выделяем средства из бюджета республики, чтобы выкупить картину. Для нас она несет не только художественную, но и историческую ценность. Поэтому полотно должно занять достойное место в коллекции и сохранить память о городе. Это настоящий раритет, у нас нет ни одной работы того периода. Важно, чтобы наши дети и внуки видели, каким был Петрозаводск, как он жил», — написал Парфенчиков.

Глава региона добавил, что само здание музея нуждается в ремонте, также необходимо найти применение пустующим помещениям. Он указал, что ждет предложений от министерства культуры Карелии.

Ранее в Смоленске открылась выставка репродукций фонда Русского музея под названием Времена года. Ее собрали из репродукций работ 26 русских художников, в том числе Ивана Шишкина, Архипа Куинджи, Исаака Левитана, Константина Коровина, Василия Поленова, Константина Юона, Федора Васильева, Сергея Виноградова и Абрама Архипова.