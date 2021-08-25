Покупки захотели сделать дешевле для россиян

Центробанк захотел предоставить широкому кругу компаний, в том числе нефинансовым, возможность осуществлять платежи и переводы населения, говорится в докладе регулятора, опубликованном на его сайте. Это может привести к тому, что обычные покупки станут дешевле для россиян.

В документе говорится о готовящейся реформе российского платежного рынка. По нынешним правилам делать платежи и переводы могут только банки и небанковские кредитные организации, к которым относятся специальные сервисы переводов (например, Western Union). Это дает им возможность взимать комиссию за свои услуги, в том числе за эквайринг — организацию приема платежей по банковским картам в торговых точках (онлайн или офлайн).

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Комиссия за эквайринг составляет большую часть торговой уступки, куда также входят комиссии в адрес платежной системы. Часть комиссии за эквайринг банк-эквайр направляет банку-эмитенту, выпустившему карту. Наличие комиссий зачастую приводит к подорожанию товаров и услуг, поскольку продавцы стремятся включить их в себестоимость.

По словам замглавы ЦБ Владимира Чистюхина, которые приводят «Ведомости», предоставление торговым точкам права самостоятельно проводить платежи снизит их издержки. Этим объясняется их активный интерес к платежному бизнесу. Помимо магазинов его проявляют микрофинансовые компании, брокеры и интернет-поисковики.

Предполагается, что в случае реализации инициативы нефинансовые организации получат возможность составлять платежные поручения от имени клиентов и направлять их в банки, в которых у тех открыты счета. При этом таким организациям не придется получать дополнительную лицензию — достаточно будет включения в специальный реестр ЦБ.

Опрошенные изданием специалисты отмечают, что реформа едва ли приведет к снижению издержек на проведение платежей, но может стимулировать развитие рынка некарточных форм расчета. Также они указывают, что против изменений должны выступать банки, рискующие лишиться значительной части комиссионных доходов.

