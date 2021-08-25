Музыкальный фестиваль в Нижнем Новгороде продлили из-за хорошей погоды

Музыкальный фестиваль «Столица закатов», который проходит в Нижнем Новгороде, продлится до 25 сентября благодаря хорошей погоде. Об этом в среду, 25 августа, сообщает портал «Открытый Нижний» со ссылкой на министра культуры Нижегородской области Олега Берковича.

«Летом мы пропустили пару выходных, но пока погода позволяет, продолжаем серию ярких субботних вечеров в любимом городе!» — отметил чиновник. Он также анонсировал выступление певицы и видеоблогера Клавы Коки в рамках фестиваля. Концерт состоится 28 августа на Нижневолжской набережной.

Ранее на фестивале «Столица закатов», который проводится в честь 800-летия города, выступили такие исполнители, как Манижа, Элджей, Леонид Агутин, Иван Дорн и Диана Арбенина.

25-летняя Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) известна по таким хитам, как «Краш», «Пьяную домой» и «Покинула чат».