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Польша остановила эвакуацию из аэропорта Кабула

Замглавы МИД Польши заявил о прекращении эвакуации по воздуху из Кабула
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Фото: Reuters

Польша остановила эвакуацию граждан из аэропорта Кабула по воздуху из соображений безопасности. Об этом сообщает Al Jazeera.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач заявил, что решение о прекращении эвакуации было принято после консультаций с официальными лицами США и Великобритании. «После длительного анализа отчетов о ситуации с безопасностью мы больше не можем рисковать жизнями наших дипломатов и наших солдат», — подчеркнул он.

По словам замглавы польского МИД, из столицы Афганистана вылетели два последних эвакуационных рейса Польши — в Узбекистан и в Варшаву. Пшидач отметил, что часть военного контингента останется в Кабуле для завершения ряда организационных задач.

Ранее глава МИД Великобритании заявил, что Лондон готов продолжить вывозить своих граждан вплоть до конца дедлайна эвакуации из Кабула. «Военные, которые занимаются эвакуацией, ждут, пока мы не утрясем все детали», — пояснил дипломат. США и другие страны НАТО должны завершить эвакуацию всех своих граждан, находящихся на территории Афганистана, до 31 августа.

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