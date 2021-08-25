Поп-звезда Афганистана рассказала об эвакуации из аэропорта Кабула

Одна из самых известных в Афганистане поп-звезд, певица Ариана Саид (Aryana Sayeed) рассказала, как сбежала вместе с мужем из страны. О деталях эвакуации знаменитость сообщила в интервью для YouTube-канала Access Hollywood.

«Я чувствовала, что буквально умру там. Ситуация была безнадежна. Это похоже на чудо, что мы выбрались оттуда», — призналась она.

Саид отметила, что в аэропорту Кабула царит хаос и «душераздирающая обстановка»: дети плачут, афганские женщины теряют сознание, а толпы отчаявшихся людей собираются в надежде на эвакуацию.

Певица также поделилась историей, которая произошла с ней перед вылетом. Саид призналась, что в аэропорту к ней обратилась женщина с просьбой забрать с собой в самолет ее ребенка.

«Я не могу разделить ребенка с матерью. Хотя женщина действительно хотела, чтобы я забрала ее ребенка, тогда я не смогла решиться на это. Солдаты спросили меня, был ли это мой ребенок, и я сказала: "Послушайте, это не мое дитя, но не могли бы вы впустить эту женщину в самолет, потому что ребенок может погибнуть", но они ответили мне: "Извините, мадам. Мы не можем этого сделать"», — рассказала она, добавив, что не знает, что стало с матерью и ребенком, и это разбивает ей сердце.

Саид, которая недавно прилетела в Лос-Анджелес после бегства из Афганистана из-за режима «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация), отметила, что беспокоится о миллионах соотечественников, которые остались на родине. По ее словам, она старается поддерживать контакты с семьей и друзьями, которые остались в Афганистане. «Они остались без еды, без крова, и прямо сейчас они живут в страхе. Мое сердце просто истекает кровью из-за них», — подчеркнула певица.

Ранее сообщалось, что Саид улетела в Катар, а затем направилась в Турцию в связи с захватом власти талибами. Певица сбежала из страны с мужем Хасибом Сайедом, который по совместительству является ее продюсером.

Ариана Саид — певица, телеведущая и судья афганской версии шоу «Голос», поет на персидском и пушту языках и является одной из самых популярных певиц в Афганистане. Она часто выступала на концертах и фестивалях на родине и за границей. Артистка стала одной из тех, кому посчастливилось сбежать из страны на грузовом самолете США 18 августа.