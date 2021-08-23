Экс-министр связи Афганистана стал доставщиком пиццы в Германии

Эмигрировавший из Афганистана министр связи стал работать доставщиком пиццы в Германии

Бывший министр связи и информационных технологий Афганистана Сайед Ахмад Саадат, эмигрировавший из страны в 2020 году, вынужден работать доставщиком пиццы в немецком городе Лейпциг. Об этом стало известно порталу RND.

Экс-министр перебрался из Афганистана в Германию в 2020 году, однако вскоре у него закончились деньги. Мужчина устроился на работу в службу доставки пиццы Lieferando. Саадат надеется, что данная работа будет временной и вскоре он сможет возобновить работу по специальности в телекоммуникационной компании Telekom.

С 2018 года Саадат входил в состав кабинета министров при правительстве президента Ашрафа Гани. Министр занимался расширением мобильных сетей в сельских районах страны. В 2020 году он был вынужден уйти в отставку, поскольку отказался передавать средства, выделенные для его министерства, в пользу «государственной стратегии для борьбы с "Талибаном"(движение запрещено в России)».

15 августа, в преддверии захвата талибами Кабула, правительство Гани практически в полном составе сбежало из Афганистан. Помимо министров и чиновников из страны эмигрировали руководители силовых структур. Оказать сопротивление боевикам попытался лишь бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех. Он прибыл в труднодоступный регион Панджшер, объявив себя исполняющим обязанности президента страны.

