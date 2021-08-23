Афганские футболистки заявили об угрозе расправы со стороны талибов

Капитан женской сборной Афганистана по футболу Шабнам Мобарес (Shabnam Mobarez) обратилась за помощью к ФИФА и Международному олимпийскому комитету (МОК). Девушка, проживающая в Соединенных Штатах, опасается, что ее товарищей по команде могут убить представители движения «Талибан» (движение запрещено в России). Об этом сообщает газета The Telegraph.

Момбарес просит международные спортивные организации оказать содействие эвакуации игроков женской сборной по футболу из страны. «Я разговаривала с одной из моих товарищей по команде, которая осталась в Кабуле. Она прячется, ей некуда идти, талибы знают о ней и ее семье», — заявила капитан. По ее словам, после захвата страны талибами все женщины-игроки национальной сборной живут в постоянном страхе — они столкнулись с угрозами расправы со стороны боевиков.

«Вначале было всего несколько девочек, желавших играть в футбол, но постепенно их стало больше. Теперь то, что сделало их счастливыми, потенциально может их убить. Это ужасно, мы надеялись, что футбол станет инструментом, направленным на увеличение прав и возможностей афганских женщин», — отметила Момбарес.

Женская сборная Афганистана по футболу была сформирована Национальным олимпийским комитетом страны в 2007 году. Футболистки выиграли свой первый матч со счетом 5:0 против команды, состоящей из женщин-военнослужащих международной коалиции. В 2012-м сборная смогла выйти в полуфинал Федерации футбола Южной Азии.

«Талибан» запретил женщинам заниматься спортом еще во время своего первого правления в 90-е годы. 15 августа 2021 года, после падения Кабула, афганская женская сборная удалила свои аккаунты в социальных сетях. Несмотря на заверения талибов об «уважительном отношении к афганской женщине», после повторного прихода к власти, экстремисты развернули масштабную кампанию дискриминации по половому признаку.