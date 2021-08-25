В действиях Украины на «Крымской платформе» увидели стиль мелкого торговца

Ограниченное участие Запада в украинском саммите «Крымская платформа» вызвано тем, что Брюссель и Вашингтон видит это мероприятие попыткой Киева набрать себе политических очков для торга. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил директор Фонда перспективной политики Олег Бондаренко.

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Политолог назвал саммит попыткой отметить 30-летие украинской независимости. «Если бы у властей было понимание реальной политики, они бы старались реализовывать Минские соглашения. Но этого понимания нет, есть стиль поведения мелкого торговца на рынке», — сказал Бондаренко. Он добавил, что Украина работает по принципу «попроси побольше, получи поменьше».

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Руслан Бортник согласился, что уровень политического представительства был невысок, так как многие страны, следуя за позицией США и Германии, решили не конфликтовать с Россией. Поэтому принимать политические решения на мероприятии было фактически некому.

Саммит «Крымская платформа» состоялся 23 августа. Его посетили делегаты от 46 стран, в том числе девять президентов. При этом лидеров США, Канады, Германии, Франции и Великобритании не было. Их на мероприятии представляли министры и послы. По итогам саммита его участники выпустили декларацию, в которой осудили «незаконную аннексию Крыма» и заявили о возможности введения в отношении Москвы новых санкций.

Российские власти критикуют создание «Крымской платформы», указывая на угрозу территориальной целостности страны. Глава МИД России Сергей Лавров назвал мероприятие «шабашем», на котором Запад будет продолжать взращивать «неонацистские, расистские настроения» современной украинской власти.

