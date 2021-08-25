Российские компании массово пожаловались на падение выручки

Более 75 процентов российских предпринимателей зафиксировали падение выручки в первом полугодии 2021 года. Массовые жалобы обнаружили облачный сервис управления торговлей «МойСклад» и оператор фискальных данных OFD.ru, которые в июле и августе провели опрос 1407 представителей бизнеса из всех регионов страны. Результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

О снижении выручки на 20-50 процентов сообщили 28,6 процента опрошенных, больше чем вполовину она упала у 20,5 процента. 15,5 процента предпринимателей отметили падение на 75 процентов, а 11,2 процента сказали, что выручка снизилась менее значительно— в пределах 20 процентов.

Есть и те предприниматели, кому выручку удалось увеличить. На 25 процентов она возросла у 5,7 процента, более чем на 50 процентов — у 1,6 процента. Серьезный рост более чем на 75 процентов отметили лишь 0,6 процента опрошенных. У 11,6 процента компаний показатели доходов при этом не изменились. 3,4 процента вынуждены были закрыть бизнес. Еще 1,3 процента от ответа воздержались.

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Более половины опрошенных (56,4 процента) рассказали, что на их продукцию и услуги упал спрос. 39 процентов отметили влияние инфляции, 38,1 процента пожаловались на недостаточную поддержку, 31,6 процента — на отсутствие средств для выплаты налогов и аренды, еще четверть сообщила о невозможности выплачивать зарплаты. Также предприниматели сетовали на то, что не могут выполнить требования законодательства (к примеру, обеспечить маркировку товаров), указывали на отсутствие кадров и проблемы с кредитами.

Увольнять сотрудников из-за финансовых проблем приходилось 28,7 процента опрошенных предпринимателей, 14,3 процента предполагают сокращения в будущем. Однако примерно половина участников исследования (46,3 процента) не испытывала необходимости избавляться от кадров, а 3,5 процента расширили штат. Воздержались от ответа 7,2 процента.

Также компании рассказали о мерах поддержки со стороны государства. 15,2 процента получили субсидии на зарплаты, 10,1 процента обеспечили отсрочку по налогам, 6,5 процента получили льготные кредиты на бизнес, 5,5 процента — беспроцентные займы, 4,8 процента сообщили о кредитных каникулах. 3,7 процента добились льгот по аренде. 64,7 процента о поддержке не сообщили.

25,9 процента при этом отметили, что хотели бы применения более гибкой системы налогообложения с учетом доходов. 19,8 процента обрадовались бы отмене страховых взносов, а 12,6 процента — сокращению проверок. Также компании хотели бы получать субсидии и иметь возможность брать льготные кредиты. Ждет бизнес и регулирования арендных ставок, и заморозки тарифов на коммунальные услуги.

24 августа президент России Владимир Путин предложил продлить на следующий год мораторий на проверки малого бизнеса во всех отраслях российской экономики. В мае уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов обратил внимание на то, что наложение ограничений на налоговые и другие проверки компаний в пандемию, а также другие меры по снижению административного давления позволили бизнесу в целом в 2020 году сэкономить на выплате штрафов около 200 миллиардов рублей.

