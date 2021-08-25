В России запретили рекламу из громкоговорителей на зданиях

В России вступил в силу запрет на рекламу с помощью громкоговорителей на зданиях

В России 25 августа вступил в силу запрет на рекламу товаров и услуг с помощью установленных на зданиях и сооружениях громкоговорителей. Об этом сообщает РБК.

Соответствующая поправка в закон «О рекламе» была принята в мае 2021 года. Проект изменения был внесен Думой Астраханской области после обращений с соответствующей просьбой проживающих рядом с торговыми площадками граждан.

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Председатель Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев объяснил, что в первую очередь законопроект «касается жителей домов, вблизи которых расположены торговые центры, рынки, торговые площадки, которые выносят звуковую аппаратуру, колонки, мегафоны, машины со звуковой аппаратурой и с утра до вечера практически в режиме нон-стоп "гоняют" аудиоролики». В связи с этим звуковая реклама становится навязчивой и отрицательно влияющей на условия работы и досуг жильцов, которые вынуждены в течение всего дня прослушивать одну и ту же рекламную информацию непрерывно.

В 2020 году жителям Санкт-Петербурга во время самоизоляции включили аудиокнигу. На 6-й Красноармейской улице по громкоговорителю транслировали военную прозу. Тогда звучала книга советского писателя Сергея Смирнова «Брестская крепость».

В 2016 году в Москве мужчина застрелил женщину с громкоговорителем, занимавшуюся рекламой. Подозреваемый объяснил, что шум помешал ему отдыхать.