Ющенко рассказал о «шокировавшей» его позиции Меркель по НАТО

Экс-президент Украины Ющенко заявил, что был шокирован позицией Меркель по НАТО в 2008-м

Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил о «шокировавшей» его позиции канцлера Германии Ангелы Меркель касательно вступления страны в НАТО, которое обсуждалось на саммите в Бухаресте в 2008 году, в интервью телеканалу «Украина 24».

Материалы по теме Накрывает войной Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой Просили подождать. Запад 13 лет обещает Киеву вступление в НАТО. Что мешает принять Украину в военный блок?

«Мы собрались — семь-восемь президентов — и пошли к Меркель. [Занимавший пост президента Франции Николя] Саркози покинул зал, не захотел общаться. А с Меркель состоялся очень короткий, минут на пять, диалог», — рассказал Ющенко. По его словам, Меркель указала на то, что проект НАТО на тот момент разделяла только треть украинцев, и это останавливало западные страны в дальнейшей интеграции.

В ответ Ющенко напомнил, что, когда он только стал президентом, интеграцию в НАТО поддерживали всего 14 процентов жителей Украины. При этом, когда в альянс вступала Испания, за это выступали 17 процентов ее граждан. Он также отметил, что Украина хотела получить лишь план действий по членству в НАТО.

«Наш разговор на этом закончился. Для меня аргументы, которые Меркель высказала тогда, до сегодняшнего дня не приняты и неприемлемы. Это слабые аргументы, на которых не могло базироваться то решение», — заключил Ющенко.

Ранее посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс заявила, что обязательным условием для принятия Украины в состав НАТО является институциональная реформа в сфере обороны, однако власти страны пока не достигли прогресса в этом направлении.