В Смоленске пройдет выставка об эпохе викингов

В выставочном центре имени Тенишевых покажут более 200 копий предметов IX–XI веков

В Смоленске, в культурно-выставочном центре имени Тенишевых, пройдет выставка-реконструкция об эпохе викингов. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках экспозиции будет представлено более 200 копий предметов IX–XI веков: мужские и женские костюмы древнерусской знати и скандинавов, инструменты мастеров кузнечного дела, а также подборка украшений языческой символики и христианских нательных крестиков.

Все реплики и репродукции являются точной копией экспонатов, найденных во время археологических раскопок в Гнездовском археологическом музее-заповеднике. Отмечается, что работы проводились в разные периоды.

Посетители смогут также увидеть боевые инсталляции, процессы ткачества и кузнечного ремесла. Сама выставка откроется в конце августа.

Ранее в Смоленске открылась выставка репродукций фонда Русского музея под названием Времена года. Ее собрали из репродукций работ 26 русских художников, в том числе Ивана Шишкина, Архипа Куинджи, Исаака Левитана, Константина Коровина, Василия Поленова, Константина Юона, Федора Васильева, Сергея Виноградова и Абрама Архипова.

