Баку прокомментировал задержание азербайджанского солдата в Карабахе

Минобороны Азербайджана — о задержании солдата в НКР: Бабаев самовольно нарушил границу

В Баку прокомментировали информацию о задержании азербайджанского солдата в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР). Об этом сообщает «Sputnik Азербайджан».

Министерство обороны заявило, что военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы рядовой Бабаев Джамиль Натиг оглу самовольно покинул психиатрическое отделение Гянджинского госпиталя и перешел на территорию, контролируемую российскими миротворцами. Возбуждено уголовное дело и ведется следствие.

Власти НКР утверждают, что 25 августа в городе Мартакерт азербайджанский солдат Джамиль Бабаев зашел в один из домов, где находились два подростка, и, угрожая мальчикам, потребовал еду и сигареты. Один из подростков, выйдя в магазин, позвонил в полицию.

В данный момент Бабаев находится в Службе национальной безопасности НКР. Возбуждено уголовное дело о незаконном нарушении границы, шпионаже и угрозах убийством в отношении несовершеннолетних. Ближайший азербайджанский пост расположен в 2 километрах от места происшествия.