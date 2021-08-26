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В Белоруссии отказались заводить дело о действиях силовиков во время протестов

СК Белоруссии: при разгоне протестов силовики действовали в соответствии с законом
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Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Следственный комитет Белоруссии отказался заводить уголовное дело о неправомерных действиях силовиков во время разгона массовых протестов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В СК утверждают, что проверили обращения граждан, которые были задержаны во время уличных акций в Минске. Были проведены различные экспертизы и опрошены очевидцы. «Установлен управляемый характер подачи обращений от лиц, получивших телесные повреждения во время пресечения правоохранителями массовых беспорядков, а также при задержании нарушителей», — сказано в сообщении.

По мнению следователей, собранные доказательства, в том числе видеозаписи МВД, свидетельствуют, что силовики применяли силу и спецсредства в соответствии с законом. «Распространенные отдельными, в последующем признанными экстремистскими, телеграм-каналами заявления о якобы имевших место превышениях служебных полномочий, выразившихся в пытках, сексуальных издевательствах, своего объективного подтверждения не нашли», — заявили в СК.

В минские изоляторы с 9 по 15 августа 2020 года были доставлены более 2000 человек, жалобы подали еще 680. Часть из них ранее привлекались к административной и уголовной ответственности, в том числе за насильственные преступления, утверждают в СК.

«В ходе проведения проверки установлены десятки лиц, которые намеренно и осознанно нарушали общественный порядок, создавая все условия для применения к ним сотрудниками физической силы и специальных средств. Цель таких действий — последующий выезд для постоянного проживания в страны Евросоюза», — считают следователи.

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы. ЦИК объявил о победе Александра Лукашенко, что вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжались несколько месяцев. Известно о нескольких погибших протестующих. Некоторые задержанные также заявили о пытках.

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