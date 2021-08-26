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Крупные российские компании заподозрили в искусственном завышении цен

ФАС России начала проверки компаний НЛМК, «Новосталь-М», «Тулачермет-Сталь», УК ПМХ
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Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала внеплановые проверки крупнейших производителей арматуры. Речь идет о компаниях НЛМК, «Новосталь-М», «Тулачермет-Сталь», «Управляющая компания "Промышленно-металлургический холдинг"» (УК ПМХ), сообщается на сайте ведомства.

Поводом для проверок стали подозрения в искусственном завышении цен на их продукцию. Ранее ведомство после обращений граждан и организаций выяснило, что в 2021 году арматура подорожала более чем на 50 процентов по сравнению с прошлым годом. Металлургические компании, как объяснили в ведомстве, причиной роста стоимости называли увеличение индикаторов цен на зарубежных рынках. Однако внутри страны цены росли даже тогда, когда внешние индикаторы снижались.

ФАС проанализировала информацию и установила обстоятельства, которые могут говорить «о наличии в действиях крупнейших производителей арматуры признаков заключения и реализации ценового сговора, направленного на повышение и поддержание отпускных цен на арматуру».

«В ходе проверок ФАС России произведет оценку ценообразования у крупнейших производителей арматуры, а также изучит причины возможного необоснованного повышения цен. В случае наличия в действиях проверяемых лиц нарушения запретов, установленных Законом о защите конкуренции, будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства», — объяснили в ведомстве.

В середине августа ФАС также начала проверки в продуктовых магазинах из-за роста цен. Рейды на предмет монопольного сговора прошли в сетях Х5 Group (магазины «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Лента» и «Магнит».

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