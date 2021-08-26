Сенатор словами «кто он такой?» ответил главе «Нафтогаза» насчет санкций

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал готовность Киева настоять на санкциях против Nord Stream 2 AG в том случае, если компания будет сертифицирована в качестве независимого оператора газопровода «Северный поток-2». Сенатор в разговоре с «Лентой.ру» ответил на заявление председателя правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко словами «кто он такой?»

Ранее Витренко заявил, что Киев готов настоять на санкциях против Nord Stream 2 AG в случае, если компанию сертифицируют как независимого оператора «Северного потока-2».

«Сейчас ситуация очень простая, даже если представить, что немецкий регулятор закроет глаза на нарушения европейского законодательства, — в таком случае мы будем настаивать, чтобы США наложили санкции на оператора Nord Stream 2 AG, который на 100 процентов принадлежит "Газпрому". Поскольку это будет нарушением совместного заявления США и Германии. И мы будем настаивать на санкциях», — пообещал глава «Нафтогаза Украины».

«Кто он такой, чтобы мог настаивать на санкциях?»

Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Витренко преувеличивает свою роль. «Кто он такой, чтобы он мог настаивать на санкциях и к нему бы прислушались?» — так политик оценил высказывание главы «Нафтогаза Украины».

Он отметил, что поведение Украины выглядит как минимум странно. Невозможно одновременно настаивать на санкциях и тут же требовать поддержи экономики, считает Джабаров, и Россия вряд ли на это пойдет. «С одной стороны Украина настаивает на том, чтобы сохранился транзит через их территорию и после 2024 года, а еще лучше — увеличился. С другой стороны, они требуют блокировки "Северного потока-2". Ну, мы же не враги себе? Что же, мы будем прокачивать газ через Украину в ущерб собственным интересам, так что ли?» — пояснил сенатор.

Политик заявил, что если в Киеве хотят и дальше сотрудничать с Москвой по транзиту газа через украинскую территорию, то должны вести себя дружелюбнее. «Мы рассматриваем "Северный поток-2" как коммерческий проект, а они сюда примешивают политику. И откровенно говоря играют с огнем. Я думаю, что не только Россия, но и вся западная Европа устала от их капризов. Все постоянно что-то должны Украине, и Германия, и Брюссель, и Польша, и Россия в первую очередь. И почему?», — задался вопросом сенатор.

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По словам политика, вопрос о дальнейшем сотрудничестве России с Украиной по транзиту газа находится в подвешенном состоянии. Джабаров подчеркнул, что он может быть пересмотрен не в пользу Киева, если последний не начнет вести себя более сдержанно. «Если вы хотите, чтобы мы воспринимали вас как равного партнера, тогда и ведите себя достойно, а не пугайте нас санкциями», — обратился сенатор к украинским коллегам.

25 августа стало известно о том, что Nord Stream 2 AG проиграла в Высшем земельном суде Дюссельдорфа дело об освобождении газопровода от норм новой газовой директивы Евросоюза. Положения директивы предполагают запрет на владение добывающей компанией газопроводом, приходящим на территорию страны ЕС. В случае с «Северным потоком-2» это значит, что половину мощностей нужно зарезервировать не под «Газпром», а под независимого поставщика, что в России невозможно, потому что «Газпром» является монополистом в экспорте газа по трубопроводам.