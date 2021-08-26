Бывшая жена Ивана Краско прокомментировала его госпитализацию

Экс-жена госпитализированного Ивана Краско заявила, что актеру еще не поставили диагноз

Наталья Вяль, бывшая жена народного артиста России Ивана Краско, прокомментировала его госпитализацию. Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Дети поехали в больницу, они тоже пока ничего не знают. Врачи могут сказать какую-либо информацию только родственникам больного. Инсульт — это неподтвержденная информация», — заявила Вяль. Она добавила, что медики пока не поставили ее экс-супругу точный диагноз.

26 августа стало известно, что Краско попал в реанимацию. Отмечалось, что причиной госпитализации актера был инсульт.

Несколько дней назад 90-летний Краско пожаловался на плохое самочувствие. В это время он находился на даче в Грузино Ленинградской области. Он старался вести привычный образ жизни, хотя его шатало, отказывала нога, а в глазах темнело. Вместе с ним на даче находилась Наталья Вяль, которая позвонила директору Вячеславу Смородинову, когда артисту стало совсем плохо.

В ноябре 2020 года Краско перенес коронавирус. Тогда артист отметил, что чувствует «хвост усталости» и не испытывает особой радости.