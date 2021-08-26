В Кремле объяснили указ Путина о службе чиновников с иностранным гражданством

Указ президента Владимира Путина, разрешающий принимать на государственную или муниципальную службу людей с иностранным гражданством, рассчитан на украинцев, которые не могут приехать в Киев, чтобы отказаться от гражданства. Так прокомментировал новый указ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, указ рассчитан на тех чиновников, который де-факто являются гражданами России и которые востребованы на госслужбе именно здесь, однако де-юре имеют двойное гражданство, от которого не могут избавиться в силу каких-либо причин, от них не зависящих.

«Чтобы просто было понятно — люди, которые имеют украинское гражданство. Люди которые уехали с Украины, они не могут ни связаться с кем-то, ни приехать туда, это опасно для них. Де-факто они не считают себя гражданами Украины, но де-юре где-то числятся», — объяснил официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что указ затронет, в целом, не больше сотни людей. «Такое исключение, к сожалению, обусловлено реальностью жизни, с которым приходится сталкиваться», — заключил он.

25 августа президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий гражданам России, имеющим помимо этого паспорт другой страны, поступать на государственную или муниципальную службу, если не имеют возможности отказаться от иностранного гражданства. В соответствии с документом, такие чиновники могут занимать должности, на которых нет допуска к государственной тайне.

1 июня вступил в силу пакет законов, запрещающий российским государственным и муниципальным служащим, а также военным теперь иметь иностранное гражданство.