Фонари оказались «убийцами» природы

Британские исследователи признали, что «экологически чистые» светодиодные (LED) фонари опаснее для природы, чем традиционные натриевые лампы. По мнению ученых, LED-освещение на улицах оказалось «убийцей» популяции насекомых и поставило под угрозу экосистему Соединенного королевства. Выдержки из доклада Центра экологии и гидрологии Великобритании (UKCEH) приводит Independent.

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Воздействие светодиодов оказалось негативным для мотыльков, которые опыляют растения и являются основным источником пищи для некоторых животных. Чтобы прийти к такому выводу, исследователи сравнили 26 освещенных уличными фонарями дорожных участков с таким же количеством районов без искусственного света. Эксперимент показал, что популяция личинок мотыльков под светодиодами оказалась на 52 процента меньше, чем в неосвещенных областях. Тем временем рядом с натриевыми лампами насекомых оказалось на 41 процент меньше, чем в темноте.

Предыдущие исследования влияния искусственного света на экосистему проводились на ночных бабочках. Однако наблюдать за их численностью сложно — они много перемещаются и живут одну-две недели. Гусеницы же оказались более удобными подопытными — они уползают всего на пару метров от места, где вылупились, и около месяца не становятся мотыльками.

Один из авторов доклада UKCEH Дуглас Бойс считает, что рост числа энергоэффективных LED-фонарей будет иметь негативные последствия для экосистемы. Могут сократиться популяции не только мотыльков, но и ежей, и певчих птиц, которые ими питаются. В качестве возможного решения ученый предложил делать светодиодные фонари менее яркими за счет фильтров, которые будут блокировать длину волн синего света — наиболее опасного для насекомых.

Недавно британская благотворительная организация Butterfly Conservation зафиксировала самое сильное за 12 лет уменьшение популяции бабочек. Эксперты связывают нарушение экосистемы с климатическими изменениями — более холодной зимой и слишком влажной весной.