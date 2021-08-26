Во Владимирской области обнаружили лестницу из царских палат Ивана Грозного

Участники Древнерусской археологической экспедиции Эрмитажа нашли фрагменты парадной лестницы, которая, предположительно, принадлежала царским палатам Ивана Грозного. Об этом сообщает ТАСС.

Археологи обнаружили остатки овальной кирпичной кладки на территории Александровской слободы во Владимирской области. Как рассказал руководитель экспедиции Сергей Томсинский, лестница имеет весьма интересную форму, а ее аналогом можно назвать Постельное крыльцо позади Грановитой палаты Московского Кремля.

Работы ведутся в Александрове последние пять лет, в 2019 году ученые нашли под землей остатки царских палат. Главная цель экспедиции — изучение и научная реконструкция облика государева двора Ивана Грозного и его отца Василия III.

Ранее в августе в реке под Новосибирском археологи нашли захоронения древних носорогов, бизонов, лошадей и мамонтов. Возраст некоторых останков составляет примерно 30 тысяч лет. Всего специалисты подняли из воды 152 кости.